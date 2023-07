Scopri se hai diritto a 10€ di sconto su Amazon

Con l’evento Prime Day (martedì 11 e mercoledì 12 luglio) ormai alle porte, Amazon tende una mano ai clienti, regalando loro un buono sconto da 10 euro che potranno impiegare per gli acquisti sull’e-commerce. Una promozione dedicata a molti, ma non a tutti: per scoprire se sei tra i fortunati non devi far altro che visitare la pagina dedicata.

Scegli un punto di ritiro Amazon e ottieni 10 euro

La volontà del gruppo è quella di far conoscere la possibilità di utilizzare i suoi punti di ritiro distribuiti in tutta Italia. Non solo gli armadietti Locker, ma anche tutte quelle attività commerciali che hanno accettato di aderire all’iniziativa e presso le quali è possibile farsi recapitare i prodotti comprati. Un’opportunità per chi, ad esempio, durante il giorno è fuori casa per lavoro e preferisce recarsi di persona a prendere la merce, quando più gli è comodo.

Così come avviene per le altre promozioni di Amazon, anche in questo caso risulta accessibile da chi soddisfa particolari requisiti. Maggiori informazioni sono disponibili nell’elenco di termini e condizioni.

La pagina dell’e-commerce dedicata sottolinea c’è un limite di 30.000 codici sconto da assegnare: meglio dunque controllare subito la disponibilità per non perdere l’occasione. Inoltre, come si legge, L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon, sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it .

Dopo aver attivato il codice con un click sul pulsante “Applica promozione”, il bonus sarò automaticamente applicato all’account e comparirà nella pagina di pagamento al momento dell’acquisto degli articoli idonei. Rimarrà valido fino al 31 luglio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.