Amazon Storyteller: ritorna il premio letterario

Hai mai pensato di pubblicare un libro? Il tuo ostacolo è stata la casa editrice, oppure il coraggio di affrontare il giudizio degli altri? Il concorso letterario “Amazon Storyteller” tenta di abbattere entrambe le barriere per consentire a tutti di dare alle proprie storie la giusta porzione di palcoscenico.

Amazon Storyteller, giunto ormai alla terza edizione, intende dare agli autori un’opportunità particolare a partire dal sistema di autopubblicazione messo a disposizione da Amazon.

Grazie al sapiente giudizio della giuria, anche per questa terza edizione Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller: l’autore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. Per tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.