Amazon TAGLIA il prezzo di Echo Show 8 con Alexa

Le oltre 10.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, promuovono la seconda generazione di Echo Show 8 con un voto medio molto altro, pari a 4,7/5 stelle. Oggi, lo smart display di Amazon è in forte sconto e può essere acquistato a un prezzo davvero contenuto. Vediamo cosa lo rende un ottimo affare, da cogliere al volo.

Echo Show 8 con Alexa: forte sconto su Amazon

Integra ovviamente l’assistente Alexa a cui rivolgersi per ogni domanda e per la riproduzione dei contenuti multimediali (anche quelli in streaming su Netflix e Prime Video), una fotocamera da 13 megapixel con inquadratura automatica per le videochiamate, controlli integrati per le apparecchiature della casa, una funzionalità che lo trasforma in una cornice digitale e tanto altro ancora. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 89 euro, invece di 129 euro come da listino, lo schermo intelligente Echo Show 8 di seconda generazione è un ottimo affare. Lo sconto del 31% è applicato in automatico: non servono coupon né codici promozionali, è tutto pronto per metterlo nel carrello. Preferisci un design più chiaro? Puoi comprarlo nella colorazione Bianco con la stessa spesa.

Trattandosi di un prodotto Amazon, l’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita super rapida a chi effettua subito l’ordine. Si tratta di un’ottima occasione per rendere la propria casa una smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.