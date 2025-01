Amazon taglia il prezzo della soundbar Bose TV Speaker (-100€)

Bella da vedere, potente e oggi anche in sconto di 100 euro sul prezzo di listino: è Bose TV Speaker, la soundbar del marchio leader nel settore. È progettata per amplificare il sonoro del televisore con un audio profondo e cristallino, facendoti sentire al centro dell’azione e permettendoti di capire meglio i dialoghi, unendo la qualità del comparto audio a un design compatto (occupa poco più di 59x10x5 centimetri). Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso su Amazon.

Bose TV Speaker: la soundbar è in forte sconto

Ha in dotazione la connettività Bluetooth che può essere sfruttata per ascoltare la musica in streaming, trasmettendola senza fili da dispositivi come gli smartphone e i tablet. Nella confezione c’è il telecomando che permette di regolare il volume e attivare le diverse modalità (Bass, Dialogo ecc.) a distanza. Tra i punti di forza c’è anche la semplicità di configurazione: è sufficiente collegare un cavo ottico (incluso) oppure uno HDMI ed è subito pronta all’uso. Dai uno sguardo alla scheda sull’e-commerce per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche integrate e delle funzionalità supportate.

Non ci sono coupon da attivare: lo sconto di 100 euro è automatico. Puoi approfittarne per acquistare la soundbar Bose TV Speaker al prezzo di soli 199 euro (invece di 299 euro come da listino ufficiale). È la soluzione ideale per chi non vuol rinunciare a un sonoro di alta qualità, senza occupare uno spazio eccessivo.

È venduta e spedita da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista entro pochi giorni. Verifica le tempistiche esatte nella pagina dedicata: considerando l’offerta in corso potrebbe andare a ruba e risultare sold out entro breve.