Amazon Virtual Try On: prova gli occhiali da sole online

Fa oggi il suo esordio su Amazon un’altra innovazione destinata a cambiare l’esperienza di shopping online: si chiama Virtual Try On e permette di provare online gli occhiali da sole, come si farebbe in negozio. Com’è possibile? Per scoprirlo non bisogna far altro che visitare la sezione dedicata (al momento solo su dispositivi iOS).

Gli occhiali da sole, provali online: Amazon Virtual Try On

Il risultato è quello visibile nelle immagini allegate a questo articolo: i clienti possono valutare come stanno con le montature e le lenti del catalogo da ogni angolazione. Tra i primi brand aderenti all’iniziativa ci sono Tommy Hilfiger, Polaroid, Carrera, Hugo Boss e Kate Spade. Queste le parole di Ruth Diaz, VP Amazon Fashion Europe.

Siamo entusiasti di introdurre una nuova e innovativa funzionalità per i clienti Amazon Fashion. Insieme alla tecnologia Virtual Try On adesso è facile trovare online, in modo facile e divertente, il paio di occhiali perfetto. Non vediamo l’ora di poter vedere il riscontro dei nostri clienti e dei brand per offrire un’esperienza VTO sempre migliorata insieme all’arrivo di nuove categorie di prodotti.

È anche possibile scattarsi un selfie con gli occhiali da sole che si sta provando per poi condividerlo con gli amici attraverso le bacheche dei social network. Tutto ciò che bisogna fare è collegarsi ad amazon.it/virtualtryon. Presto la funzionalità sarà implementata anche in altre categorie dell’e-commerce.

