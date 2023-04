Visa Shopping Days: risparmia 30 euro su Amazon

Rimangono pochi giorni per approfittare di una promozione su Amazon molto interessante e che, forse, qualcuno non ha notato: i Visa Shopping Days. L’iniziativa permette di risparmiare fino a 30 euro semplicemente aggiungendo i prodotti che si intende acquistare nel carrello e beneficiando poi dello sconto applicato in automatico (sotto forma di coupon) al momento dell’acquisto.

Risparmia 30€ su Amazon con i Visa Shopping Days

C’è tempo fino a venerdì 7 aprile. Tra gli articoli interessati ce ne sono molti appartenenti alla categoria Elettronica: dagli smartphone ai monitor, dai ripetitori alle cuffie. Un’ottima occasione per chi desidera concedersi un regalo (o farlo ad altri) in vista delle festività di Pasqua. Tutti i dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Il coupon verrà applicato automaticamente alla cassa, durante il processo di acquisto. Ricordiamo infine che l’offerta è valida per i clienti che utilizzano un metodo di pagamento valido con indirizzo di fatturazione in Italia e si trovano nel nostro paese.

Questi gli sconti che si possono ottenere grazie ai Visa Shopping Days in scena su Amazon ancora per pochi giorni.

5 euro di sconto per i prodotti idonei con un valore totale pari o superiore a 75 euro, ma inferiore a 120 euro in un carrello;

10 euro di sconto per i prodotti idonei con un valore totale pari o superiore a 120 euro, ma inferiore a 175 euro in un carrello;

20 euro di sconto per i prodotti idonei con un valore totale pari o superiore a 175 euro, ma inferiore a 250 euro in un carrello;

30 euro di sconto per i prodotti idonei con un valore totale pari o superiore a 250 euro in un carrello.

