Amazon Web Service: cloud in Europa e nuovo CEO

Amazon Web Service (AWS) ha annunciato un investimento di 7,8 miliardi di euro nel suo European Sovereign Cloud in Germania fino al 2040 per contribuire all’obiettivo della “sovranità digitale” dell’Unione europea. Poche ore prima, il CEO di Amazon (Andy Jassy) aveva comunicato che Matt Garman sarà il nuovo CEO di AWS al posto di Adam Selipsky.

AWS investe in Europa

Il piano a lungo termine di AWS prevede importanti benefici per le aziende tedesche ed europee in generale. I dati potranno essere conservati sui server di Amazon in Europa, quindi verrà velocizzata la transizione al cloud e la trasformazione digitale. L’azienda di Seattle stima un impatto di 17,2 miliardi di euro sul PIL della Germania e l’assunzione di circa 2.800 persone all’anno fino al 2040.

AWS sottolinea che tutte le attività verranno gestite esclusivamente da personale residente in Europa. Nessun dipendente statunitense potrà accedere ai dati, quindi la “regione cloud” sarà separata dalle altre. I diretti concorrenti (Microsoft, Google e Oracle) hanno già creato regioni cloud in Europa.

L’annuncio è arrivato poche ore dopo il cambio al vertice di AWS. A partire dal prossimo 3 giugno, il nuovo CEO sarà Matt Garman che lavora per Amazon da oltre 18 anni. Ha occupato diversi ruoli fino a diventare Presidente del gruppo vendite, marketing, supporto e servizi globali.

L’attuale CEO Adam Selipsky ha contribuito ad incrementare i profitti di AWS. I server sono utilizzati anche per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli IA di Anthropic, nella quale sono stati investiti 4 miliardi di dollari.