AMD dismette i controller B650 puntando sui nuovi B850

AMD ha deciso di interrompere la produzione dei controller B650 per le schede madri AM5, avviando la fase finale di smaltimento delle scorte rimanenti. Chi punta ad assemblare sistemi dal costo accessibile, rivolgendosi a questo tipo di soluzione, non deve tuttavia preoccuparsi adesso, poiché le schede madri con tali controller rimarranno disponibili fino al terzo trimestre di quest’anno. Naturalmente, avendo deciso di terminarne la produzione, le scorte si esauriranno completamente dopo la fine del trimestre, chi quindi vuol assemblare un sistema di questo tipo deve acquistare una scheda madre AM5 B650 prima che non sia più disponibile.

AMD termina la produzione dei controller B650 per le schede madri AM5

Il chipset B650 di AMD utilizza il controller Promontory 21 di ASMedia, che gestisce l’allocazione delle linee PCIe, la connettività USB e l’alimentazione per i processori Ryzen. Questo design a singolo chip è condiviso anche dalle schede B650E, B850 e X870. Per chi vuole una banda maggiore, per avere linee PCIe 5.0 aggiuntive o maggiori margini di l’overclocking, le schede di fascia più alta equipaggiate con i controller X670, X670E e X870E, con doppio chip Promontory 21, rappresentano quindi l’opzione ideale. Tutte queste schede supportano RAM DDR5 e schede grafiche PCIe 5.0.

Se vi state chiedendo perché AMD ha deciso di interrompere già adesso la produzione del controller B650, la spiegazione sta nel nuovo controller di fascia bassa della serie 800, verso cui l’azienda sta spingendo. Terminando la produzione di nuove schede B650, la casa di Sunnyvale mira a incrementare la domanda per le schede con controller B850, riducendo così i costi dei componenti. Nei prossimi trimestri, ci si aspetta quindi un aumento di opzioni B850 più economiche e di fascia media. Il controller B850 offre diversi vantaggi, come una maggiore disponibilità di porte I/O rispetto al precedente controller.

Gli utenti che quindi non hanno grosse pretese, a cui va più che bene una scheda madre con controller B650, devono cogliere le opportunità del momento per costruire un nuovo computer.