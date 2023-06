AMD, disponibili nuovi driver Adrenalin per Diablo IV e Stable Diffusion

A due mesi dal rilascio dei driver AMD Adrenalin 23.3.2, concepiti per garantire un migliore supporto a Resident Evil 4 Remake e The Last of Us Part 1, la società di Lisa Su rilascia i suoi ultimi driver Adrenalin 23.5.2 introducendo ufficialmente il supporto ottimizzato a Diablo IV, il nuovo capitolo dell’iconico hack&slash di casa Blizzard, e ottimizzazioni per Stable Diffusion 1.5.

AMD migliora le GPU per generare immagini con IA

La novità più importante riguarda indubbiamente l’aumento delle prestazioni con Stable Diffusion 1.5. Coloro che hanno provato a generare immagini con l’IA open source di StabilityAI usando schede AMD avranno sicuramente notato la lentezza di tale soluzione; al contrario, le schede video NVIDIA hanno sempre garantito ottime performance.

Secondo quanto dichiarato dalla società nel changelog, dunque, il nuovo aggiornamento dei driver aumenta le prestazioni di quasi il doppio (rispetto alla versione precedente) su Microsoft Olive Optimized DirectML Stable Diffusion 1.5.

Con questi driver giungono però ancora alcuni problemi, ereditati dalle vecchie versioni dei driver, la cui soluzione non è stata ancora trovata dai tecnici AMD: ad esempio, la potenza richiesta in idle dalle GPU AMD Radeon RX 7000 su display ad alta risoluzione ed elevato refresh rate risulta ancora eccessivamente elevata. Oppure, alcuni giochi o applicazioni di realtà virtuale possono riscontrare prestazioni non ottimali con la medesima gamma di schede grafiche.

O ancora, è possibile che si verifichino arresti anomali di DaVinci Resolve Studio durante la riproduzione di contenuti video AV1, e crash di RuneScape su alcuni prodotti selezionati come Radeon RX 5700 XT.

Tutto ciò è disponibile da queste ore accedendo al software AMD Adrenalin Edition 23.5.2 su Windows 10 e 11 a 64 bit: basta controllare la disponibilità di aggiornamenti e procedere con download e installazione per ricevere tutte le ultime novità.