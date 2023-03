AMD rilascia nuovo driver Radeon: supporto a Resident Evil 4 Remake e The Last of Us Part 1

A inizio mese AMD lanciò un allarme a causa della lieve probabilità di corrompere i PC con i driver Radeon. Non è ancora noto se il problema sia stato risolto ma, fortunatamente, è facilmente evitabile se volete installare i prossimi driver AMD Radeon Software Adrenalin, disponibili da oggi per schede grafiche compatibili con supporto per Resident Evil 4 Remake e The Last of Us Part 1.

Preparatevi ai nuovi driver AMD Radeon

La versione esatta degli ultimi driver AMD Radeon Software Adrenalin è la 23.3.2 e risolve anche molteplici problemi importanti correlati ad altri videogiochi. Ad esempio, l’arresto anomalo di UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, Genshin Impact e It Takes Two su alcune schede grafiche AMD delle linee RX 6000 ed RX 7000 è stato finalmente risolto, consentendo così ai fan dei giochi citati di continuare le loro sessioni senza incorrere in crash improvvisi.

Tra gli altri disguidi tecnici risolti notiamo poi il ridimensionamento casuale dell’overlay delle prestazioni su display, e la riduzione intermittente dell’uso della GPU durante lo stress test per l’ottimizzazione delle performance.

Stando al changelog ufficiale, dunque, sussistono alcune problematiche importanti come la corruzione del display durante il passaggio tra schermata di gioco e desktop con alcune schede grafiche AMD, tra cui la Radeon RX 6700 XT; o le performance ridotte nei giochi e nelle app in realtà virtuale con la linea Radeon RX 7000. Infine, si segnala l’alto utilizzo di energia da parte delle stesse AMD Radeon RX 7000 se si usano display in alta risoluzione e dal refresh rate elevato.