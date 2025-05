AMD introduce FSR Redstone: l'evoluzione di FSR 4

AMD ha già svelato l’evoluzione di FSR 4, ovvero FSR Redstone, che introdurrà nuove e inedite funzionalità come Ray Regeneration e Neural Radiance Cache, migliorando sia le prestazioni che la qualità visiva nei giochi.

AMD: nuove e inedite funzionalità con FSR Redstone

AMD FSR 4, la nuova versione della tecnologia di upscaling, ha sicuramente avuto un eccellente debutto con quasi 60 titoli supportati e altri in arrivo. Grazie alla continua distribuzione di SDK aggiornati, la lista di giochi compatibili con FidelityFX si espande costantemente. Nel frattempo, l’azienda ha lavorato silenziosamente a un importante aggiornamento della tecnologia, denonimato FSR Redstone, ufficialmente presentato da pochissimo al Computex.

FSR Redstone porterà con se tre novità principali entro la seconda metà del 2025: Neural Radiance Cache (NRC), Ray Regeneration e Frame Generation assistita da machine learning. Tecnologie che mirano a migliorare le prestazioni e la fedeltà visiva dei giochi.

Nello specifico, AMD Neural Radiance Cache (NRC) si occupa di analizzare il comportamento della luce nelle scene per prevedere e memorizzare l’illuminazione indiretta, in maniera simile alla tecnologia omonima di Nvidia, recentemente aggiornata in Portal RTX.

Ray Regeneration, invece, compete direttamente con il Ray Reconstruction di Nvidia. Utilizzando una rete neurale addestrata, questa tecnologia rigenera i pixel che non possono essere tracciati accuratamente tramite path-tracing, riducendo il rumore visivo in tempo reale. A differenza delle soluzioni di denoising integrate nei motori di gioco, Ray Regeneration offre un approccio basato su machine learning, con il potenziale di migliorare le prestazioni, come già visto con la tecnologia concorrente.

Inoltre, FSR Redstone di AMD potenzia ulteriormente le capacità di Super Resolution con un modello di machine learning avanzato e introduce la generazione dei fotogrammi assistita da machine learning.

FSR Redstone sarà inizialmente compatibile solo con le GPU RDNA 4, ma futuri aggiornamenti potrebbero estendere alcune funzionalità su RDNA 3, architettura anch’essa dotata di acceleratori IA. Non resta che attendere i prossimi mesi per maggiori dettagli.