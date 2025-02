AMD: le RX 9070 saranno disponibili solo in versione custom

Stando alle recenti voci, AMD avrebbe deciso di rendere disponibile la sua serie RX 9070 solamente in versione custom, prodotta dai partner di terze parti, senza il rilascio di un modello di riferimento. Ricordiamo che il debutto delle nuove schede è previsto tra pochi giorni, il 28 febbraio.

AMD esclude versioni di riferimento per la serie RX 9070

La volontà da parte di AMD di non rilasciare un modello di riferimento per la serie RX 9070 rappresenterebbe il primo caso del genere, spiegando anche il perché non si è da subito vista un modello prodotto direttamente dall’azienda nelle foto trapelate. Si tratta di qualcosa che è anche stato dedotto dal posto promozionale pubblicato in cui viene mostrata la GPU, dove in basso è presente una dicitura che suggerisce chiaramente che il modello non sarà disponibile per la vendita, trattandosi solo di un render artistico.

Al giorno del lancio possiamo quindi aspettarci di vedere la serie RX 9070 in versione custom, realizzata dai principali partner dell’azienda, quali Sapphire, ASUS e XFX. Tali modelli, già emersi in rete con delle foto dal vivo, presentano grandi dissipatori con una configurazione a 3 ventole e 2 slot, continuando a far uso dei due classici connettori ATX da 8-pin.

La serie RX 9070 equipaggia la nuova GPU Navi 48, con architettura RDNA4, composta nella variante di punta XT da 64 unità di elaborazione, 4096 stream processor, insieme a una frequenza massima di 2570 MHz e 16GB di memoria video GDDR6. La variante base si ferma invece a soli 2210 MHz, mantenendo lo stesso quantitativo di memoria e una versione del chip depotenziata. Allo scopo di colmare il gap in diverse aree, come in particolar modo il ray tracing, la nuova architettura punta ad aumentare maggiormente l’efficienza computazionale, anche nei calcoli IA, oltre che quella energetica.

AMD sta inoltre lavorando a FSR 4, la successiva versione di upscaling che alzerà ancor di più l’asticella e sarà anche resa disponibile per le precedenti schede video RDNA 3. Le schede saranno vendute a partire dal 6 marzo.