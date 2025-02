AMD: l'elenco dei giochi che supporteranno FSR4 al lancio

Con l’uscita delle nuove AMD Radeon RX 9070, l’ultima generazione di GPU dell’azienda californiana di Sunnyvale, i riflettori si concentrano naturalmente anche sul supporto della nuova tecnologia FSR4, la quale sarà disponibile pure sulla passata serie di schede video con architettura RDNA3. Nuove e interessanti informazioni svelano ora i titoli che supporteranno l’ultima versione della tecnologia al lancio e altri dettagli.

AMD: quali giochi supporteranno FSR4 al lancio

Il supporto di AMD FSR4 nei titoli dipenderà innanzitutto dalla presenza dello stesso per l’attuale versione FSR3.1. L’attivazione avverrà attraverso un toggle manuale da abilitare nei driver, dando di fatto agli utenti il controllo diretto sull’attivazione. Alternativamente, può anche essere attivato tramite HYPR-RX, anche se la tecnologia sarà comunque limitata ai titoli che l’avranno integrata.

Stando alle informazioni trapelate, il profilo di qualità più bassa sarà quello “Performance” con il 2x di upscaling, mentre la qualità più alta è “Native AA” senza alcun upscaling. Non è presente invece alcun profilo “Ultra performance”.

Pare che AMD FSR4 sarà disponibile soltanto per le GPU RDNA4 al lancio, nonostante le dichiarazioni dell’azienda di poter e voler ottimizzare la tecnologia anche per RDNA3, per cui il supporto arriverà in seguito dato che anch’essa è dotata di unità di accelerazione IA.

Di seguito l’elenco dei 35 giochi che prevedono il supporto di FSR4 al lancio:

The Alters

Bellwright

Call of Duty: Black Ops 6 (Feb 20)

Creatures of Ava

Dragonkin: The Banished (Mar 6)

Endoria: The Last Song

FragPunk

Funko Fusion

God of War: Ragnarok

Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Forbidden West

Hunt: Showdown 1896

Incursion Red River

Kristala

Marvel Rivals (Feb 21)

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

MechWarrior 5: Clans

Monster Hunter Wilds

Nightingale

No More Room in Hell 2

PANICORE

Predator: Hunting Grounds

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant 2

Smite 2

The Axis Unseen

The Last of Us: Part I

The Last of Us: Part II Remastered (Apr 5)

Until Dawn

Warhammer 40,000: Space Marines 2

Kingdom Come: Deliverance II

Dynasty Warriors: Origins

Civilization 7

AMD ha anche confermato l’ulteriore arrivo di 75 giochi dotati del supporto, con altri studi come 11 Bit Studios, Activision, Ballistic Moon, Focus Entertainment, Guerrilla, Insomniac Games, Krafton, Naughty Dog, NetEase Games, Nixxes, Pearl Abyss, Saber, SEGA, Torn Banner stanno anche lavorando con l’azienda per l’aggiunta di FSR4 su ulteriori giochi.