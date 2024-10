AMD migliora le prestazioni dei Ryzen 9000

AMD ha annunciato la disponibilità di un nuovo BIOS che migliora le prestazioni di alcuni processori Ryzen 9000. Per tutti i modelli della serie è stata invece ridotta la latenza core-to-core. A fine agosto, il produttore californiano aveva migliorato le prestazioni con Windows 11 24H2 e Windows 11 23H2 (dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5041587).

Incremento di prestazioni per Ryzen 9000

AMD ha pubblicato un post sul sito della community per descrivere i miglioramenti introdotti con il firmware AGESA PI 1.2.0.2 (schede madri con socket AM5 e chipset serie 600 o X870). La novità più rilevante riguarda i processori Ryzen 5 9600X e 7 9700X con TDP di 65 Watt.

Dopo aver installato il nuovo BIOS, gli utenti possono attivare il cTDP (configurable TDP) di 105 Watt. Questo valore è supportato nativamente dalle CPU, quindi non funzioneranno fuori specifiche e non invalida la garanzia. È tuttavia necessaria un’adeguata soluzione di raffreddamento. L’incremento di prestazioni si noterà soprattutto nei carichi di lavoro multithread (fino al 10% per Ryzen 7 9700X su schede madri con chipset X870).

Il nuovo firmware migliora inoltre la latenza core-to-core di tutti i processori della serie Ryzen 9000. In pratica viene ridotto il numero di transazioni di lettura/scrittura per le informazioni condivise tra i core. I miglioramenti si noteranno soprattutto durante l’esecuzione dei giochi più pesanti.

AMD ha inoltre annunciato l’arrivo delle schede madri con socket AM5 e chipset X870/X870E che supportano lo standard PCIe 5.0 per grafica e storage NVMe, oltre allo standard USB4. Le nuove schede madri supportano inoltre le memorie DDR5-8000 EXPO.