AMD Radeon RX 6600 XT: RDNA 2 per gaming a 1080p

AMD ha annunciato la nuova Radeon RX 6600 XT. La GPU basata sull'architettura RDNA 2 a 7 nanometri, come le altre della serie, offre prestazioni adeguate per i giochi a risoluzione 1080p. Diversi partner dell'azienda californiana hanno comunicato che le loro versioni custom arriveranno sul mercato a partire dal prossimo 11 agosto.

AMD Radeon RX 6600 XT: specifiche complete

La Radeon RX 6600 XT integra 32 Compute Unit (2.048 stream processor) con frequenza base di 1.968 MHz, game di 2.359 MHz e boost di 2.589 MHz. La GPU Navi 23 è composta da oltre 11 miliardi di transistor. La scheda video di riferimento è equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR6 (interfaccia a 128 bit). Grazie alla tecnologia AMD Smart Access Memory, i processori Ryzen 5000 o 3000 possono accedere all'intera memoria. La Infinity Cache da 32 MB integrata nel die della GPU riduce la latenza e incrementa le prestazioni.

In base ai test effettuati da AMD, la Radeon RX 6600 XT è fino al 15% più veloce della NVIDIA GeForce RTX 3060. Alla risoluzione di 1080p permette di raggiungere i 164 fps in Battlefield 5, 137 fps in Forza Horizon 4, 177 fps in Resident Evil Village, 289 fps in DOTA 2 e 553 fps in Valorant.

La scheda video occupa due slot e richiede alimentazione ausiliaria tramite connettore a 8 pin. Sulla staffa posteriore ci sono tre uscite DisplayPort 1.4 e un'uscita HDMI 2.1. Il prezzo di riferimento è 379 dollari. Le versioni custom della scheda arriveranno da ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX e Yeston.