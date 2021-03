AMD Smart Access Memory anche per Ryzen 3000

AMD ha annunciato ieri la nuova Radeon RX 6700 XT, una GPU che permette di giocare alla risoluzione massima di 1440p. L’azienda californiana ha svelto che una delle funzionalità supportate, ovvero Smart Access Memory, può essere sfruttata anche con i vecchi processori Ryzen 3000.

Smart Access Memory anche con Ryzen 3000

La funzionalità Smart Access Memory (SAM) è stata introdotta ad ottobre 2020, in occasione del lancio delle prime GPU della serie Radeon RX 6000, ma il supporto era limitato ai processori Ryzen 5000. AMD ha comunicato ieri che SMA può essere sfruttata anche in abbinamento ai processori Ryzen 3000. Non è noto tuttavia l’incremento effettivo delle prestazioni (il +16% dichiarato dal produttore si ottiene solo con alcuni giochi).

Smart Access Memory è il noto scelto da AMD per la funzionalità Resizable BAR introdotta con lo standard PCI Express 3.0. In precedenza, la CPU poteva accedere solo ad una piccola porzione della VRAM (256 MB) della scheda video. Ora invece può accedere all’intera memoria, effettuando anche richieste in parallelo. Ciò consente di avere un incremento delle performance (fps).

Per usufruire di questo boost prestazionale sono necessari i processori Ryzen 3000 (esclusi i Ryzen 5 3400G e Ryzen 3 3200G) e schede madri con chipset AMD B550/X570 e BIOS aggiornato (almeno AGESA 1.2.0.1). Nelle impostazioni avanzate del BIOS devono essere attivate le voci “Above 4G Decoding” e “Re-Size BAR Support“.

Anche NVIDIA ha implementato la funzionalità nelle GPU della serie GeForce RTX 3000, in abbinamento ai processori AMD e Intel.