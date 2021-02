AMD Radeon RX 6700, annuncio il 3 marzo

Come anticipato dalla Presidente e CEO Lisa Su al CES 2021 di Las Vegas, AMD annuncerà la nuova serie Radeon RX 6700 durante l’evento del prossimo 3 marzo. Nel breve video pubblicato su Twitter si vede una singola scheda video, ma in base alle recenti indiscrezioni è previsto il lancio di due GPU.

AMD Radeon RX 6700 per la fascia media

AMD ha annunciato finora tre modelli della serie Radeon RX 6000, ovvero Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT, tutte basate sulla GPU Navi 21. Per vari motivi, tra cui la pandemia COVID-19, le schede video sono state praticamente introvabili sul mercato. L’azienda californiana ha incrementato la produzione per soddisfare la domanda, promettendo che simili problemi non si verificheranno con le prossime GPU di fascia media.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk — Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021

Durante l’evento “Where Gaming Begins Episode 3” del 3 marzo verrà mostrata almeno una GPU, ma alcuni prevedono il debutto di due GPU: Radeon RX 6700 e RX 6700 XT (Navi 22). In base alle ultime indiscrezioni, la Radeon RX 6700 avrà 36 Compute Unit e 6 GB di memoria GDDR6, mentre la Radeon RX 6700 XT avrà 40 Compute Unit e 12 GB di memoria GDDR6. L’architettura è ovviamente RDNA 2 a 7 nanometri. Le schede video supportano l’interfaccia PCI Express 4.0.

La scheda video mostrata su Twitter ha un sistema di raffreddamento con due ventole e quattro uscite (tre DisplayPort e una HDMI). I prezzi dovrebbero essere compresi tra 350 e 400 dollari. L’avversario della Radeon RX 6700 XT potrebbe essere la NVIDIA RTX 3060 in vendita a partire da oggi. Non resta che attendere i primi test per scoprire il vincitore.