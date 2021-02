NVIDIA GeForce RTX 3060, supporto per Resizable BAR

NVIDIA ha annunciato il supporto della nuova tecnologia Resizable BAR per le schede video GeForce RTX 3060 e le GPU per notebook della serie GeForce RTX 30. Il supporto per le rimanenti GPU desktop (RTX 3060 Ti/3070/3080/3090) verrà aggiunto entro fine marzo.

Resizable BAR per aumentare il frame rate

Resizable BAR è una tecnologia opzionale dell’interfaccia PCI Express. Quando l’utente si muove all’interno del mondo digitale, la memoria della GPU (VRAM) trasferisce continuamente texture, shader e geometria dalla CPU alla GPU attraverso piccoli blocchi da 256 MB. Considerata la complessità dei giochi moderni, il numero di trasferimenti è molto elevato.

Utilizzando Resizable BAR, le risorse possono essere richieste quando servono e inviate per intero, quindi la CPU può accedere in modo efficiente a tutto il frame buffer della GPU. Nel caso di richieste multiple, i trasferimenti vengono effettuati contemporaneamente, senza accodamento, come avviene normalmente.

Resizable BAR permette di incrementare il frame rate fino al 10%, ma ciò dipende dal gioco, dalla risoluzione e dalla piattaforma hardware. Per sfruttare la tecnologia non bastano infatti i driver aggiornati. Servono anche i processori AMD Ryzen 5000 e Intel Core di decima generazione (o i futuri Rocket Lake-S), schede madri con chipset AMD 400/500 e Intel Z490/H470/B460/H410 con BIOS aggiornato.

Con i nuovi Game Ready Game Driver rilasciati pochi giorni fa è stata abilitata la tecnologia Resizable BAR per le GeForce RTX 3060 e i seguenti giochi: Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield V, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 e Watch Dogs: Legion. Il supporto è quindi limitato, ma aumenterà nel corso delle prossime settimane.