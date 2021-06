AMD Radeon PRO W6000: GPU per workstation

AMD ha annunciato la nuova serie Radeon PRO W6000 per workstation che offre prestazioni fino al 79% superiori a quelle della precedente generazione. Due modelli (Radeon PRO W6800 e W6600) sono per PC desktop, mentre il terzo (Radeon PRO W6600M) è per notebook e sarà disponibile a luglio nella workstation mobile HP ZBook Fury G8 da 17,3 pollici.

AMD Radeon PRO W6000: specifiche e prezzi

Come la corrispondente versione consumer anche la serie Radeon PRO W6000 è basata sull'architettura RDNA 2 a 7 nanometri e supportano l'interfaccia PCI Express 4.0 x16. La Radeon PRO W6800 è il modello di punta con 26,8 miliardi di transistor, 3.840 stream processor (60 compute unit), 32 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 256 bit e Infinity Cache L3 da 128 MB. AMD promette prestazioni fino a 35,66 TFLOPS.

La scheda occupa due slot e sulla staffa posteriore ci sono sei porte mini DisplayPort 1.4. È necessario un alimentatore di almeno 650 Watt. L'alimentazione ausiliaria viene fornita tramite connettori a 6 e 8 pin. Il TDP massimo è 250 Watt.

La Radeon PRO W6600 integra invece 11,06 miliardi di transistor e 1.792 stream processor (28 compute unit). La memoria GDDR6 ammonta a 8 GB (interfaccia a 128 bit), mentre la cache L3 è 32 MB. Questa GPU offre prestazioni fino a 20,8 TFLOPS. La scheda occupa un singolo slot. Sulla staffa posteriore ci sono quattro porte mini DisplayPort 1.4. È necessario un alimentatore di almeno 350 Watt. L'alimentazione ausiliaria viene fornita tramite un connettore a 6 pin. Il TDP massimo è 100 Watt.

La Radeon PRO W6600M ha le stesse specifiche della Radeon PRO W6600, ma il consumo è inferiore (65-90 Watt). Ovviamente AMD offre driver ottimizzati e una certificazione per le principali applicazioni professionali. I prezzi sono 2.249 dollari per Radeon PRO W6800 (già in vendita) e 649 dollari per Radeon PRO W6600 (disponibile nel terzo trimestre).