AMD Radeon RX 6000: tre schede con memoria più veloce

AMD ha aggiornato il catalogo delle schede video con l’annuncio di tre nuovi modelli: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT. Il “50” nel nome indica due minime differenze rispetto ai modelli Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6700 XT e Radeon RX 6600 XT, ovvero l’uso di memoria GDDR6 più veloce e un incremento della frequenza della GPU che si traducono in maggiori prestazioni durante l’esecuzione dei giochi. Su Amazon è già disponibile una scheda di PowerColor. I modelli di altri produttori sono attesi nei prossimi giorni.

AMD Radeon RX 6000: GDDR6 più veloci

Le tre nuove schede video sono sempre basate sull’architettura RDNA 2, quindi sulle GPU Navi realizzate da TSMC con tecnologia di processo a 7 nanometri. Condividono pertanto le caratteristiche dei modelli corrispondenti, ma hanno frequenze di clock più elevate. La Radeon RX 6950 XT integra 5.120 stream processor (80 Compute Unit) che funzionano a 2.100 MHz (Game Clock) e 2.310 MHz (Boost Clock).

La Radeon RX 6750 XT integra 2.560 stream processor (40 Compute Unit) che funzionano a 2.495 MHz (Game Clock) e 2.600 MHz (Boost Clock). Infine, la Radeon RX 6650 XT integra 2.048 stream processor (32 Compute Unit) che funzionano a 2.410 MHz (Game Clock) e 2.635 MHz (Boost Clock). La memoria GDDR6 (16, 12 e 8 GB, rispettivamente) raggiunge una velocità di 18 Gbps.

AMD promette importanti incrementi prestazionali nell’esecuzione di giochi a risoluzione 4K, 1440p e 1080p, ma ciò comporta anche un aumento dei consumi. Il TBP (Total Board Power) è 335 Watt per Radeon RX 6950 XT, 250 Watt per Radeon RX 6750 XT e 180 Watt per Radeon RX 6650 XT. I prezzi consigliati sono 1.099, 549 e 399 dollari, rispettivamente. Le tre schede arriveranno sul mercato nei prossimi giorni.