La scheda video ASUS Dual Radeon RX 6600 in Italia

Basata sull'architettura AMD RDNA 2 e con piena compatibilità garantita per DirectX 12 Ultimate (ray tracing accelerato via hardware), ASUS Dual Radeon RX 6600 è ufficialmente in Italia a partire da oggi. La scheda video strizza l'occhio agli appassionati di gaming più esigenti, attraverso l'implementazione di caratteristiche come i 32 MB ad alte prestazioni della Infinity Cache e la Smart Access Memory.

ASUS annuncia l'arrivo in Italia della Dual Radeon RX 6600

Tra le altre peculiarità vale la pena citare il supporto alla soluzione di upscaling open source AMD FidelityFX Super Resolution che aumenta il framerate in alcuni titoli selezionati. Una notevole potenza di calcolo affiancata da un apparato per lo smaltimento del calore composto da due ventole e dissipatore racchiusi in un curato rivestimento esterno con smussi angolari, finiture nere e argento a contrasto. La piastra di montaggio è inoltre realizzata in acciaio inossidabile lucido.

Oltre al funzionamento eccezionale e al design accattivante, la scheda grafica ASUS Dual Radeon RX 6600 è progettata per assicurare un'estesa durata. La tecnologia Auto-Extreme, utilizzata nel processo di produzione della gamma di schede grafiche ASUS, posiziona con precisione e salda in modo pulito i componenti a montaggio superficiale senza alcun intervento umano, ottenendo un assemblaggio finale di qualità superiore. Inoltre, un programma di convalida di 144 ore in fabbrica sottopone a stress ogni scheda grafica per garantire che sia subito pronta all'uso.

ASUS Dual Radeon RX 6600 è disponibile nel nostro paese presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 529 euro. Se stai cercando schede video in offerta, dai un'occhiata alle promozioni presenti nel catalogo di Amazon.