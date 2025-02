AMD Radeon RX 9070 eguaglia RX 7800 XT nei primi benchmark

In attesa del lancio ufficiale, sono emersi i primi benchmark preliminari riguardo la nuova AMD Radeon RX 9070 , attraverso inediti risultati pubblicati su Geekbench, la nota piattaforma dove è praticamente sempre possibile trovare in anteprima dati relativi al nuovo hardware.

AMD Radeon RX 9070 alla pari delle RX 7900 GRE e RX 7800 XT nei benchmark preliminari

Come sappiamo, la nuova AMD Radeon RX 9070 debutterà sul mercato proprio all’inizio di marzo, ormai praticamente alle porte, e l’azienda è pronta con una presentazione apposita che avverrà già alla fine di questo mese. I primi benchmark emersi su Geekbench ci danno già in anteprima un’idea delle prestazioni delle nuove GPU, in maniera del tutto simile a quanto successo con la RTX 5070 Ti di Nvidia qualche giorno fa.

Stando a quanto emerso, il nuovo modello top di gamma eguaglia due precedenti varianti della passata generazione RDNA 3, ovvero RX 7900 GRE e RX 7800 XT. Vengono inoltre condivisi maggiori dettagli sui due processori grafici con architettura RDNA 4. La RX 9070 XT nello specifico ha un chip grafico dotato di 64 unità di elaborazione, per un totale di 4096 stream processor, insieme a una frequenza di funzionamento che può raggiungere i 2570 MHz e 16GB di memoria GDDR6. La variante meno potente, ovvero la 9070, raggiunge invece soltanto i 2210 MHz, mantenendo lo stesso quantitativo di memoria, nonché la stessa tipologia.

Per quanto riguarda i punteggi, AMD Radeon RX 9070 XT è riuscita ad ottenere 177.395 punti nei test Vulkan e 179.178 punti con OpenCL, mentre la versione base ha ottenuto 158.520 e 140.842 punti rispettivamente su Vulkan e OpenCL. La versione XT si mettere così praticamente alla pari della RX 7900 GRE, mentre la 9070 base eguaglia invece la 7800 XT. La 9070 XT riesce poi a essere anche leggermente più veloce su OpenCL della RX 7900 XT, dove anche la variante base è alla pari della 7800 XT.

Questi risultati fanno già emergere una maggior efficienza da parte dell’architettura RDNA 4, che farà dei passi avanti anche per quanto riguarda il ray tracing e nuove funzionalità IA che verranno sfruttate con FSR 4. Proprio l’ultima versione della tecnologia proprietaria di upscaling verrà resa disponibile anche per la generazione di schede RDNA 3, anch’esse dotate di acceleratori IA, come anche affermato dall’azienda stessa.