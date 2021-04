AMD Ryzen 5000G: nuove CPU con GPU integrata

AMD ha annunciato i nuovi processori Ryzen 5000 serie G per desktop. Quest’ultima lettera indica la presenza di una GPU Radeon integrata. Ovviamente sono basati sull’architettura Zen 3 a 7 nanometri, come le corrispondenti CPU Ryzen 5000 svelate ad ottobre 2020. Purtroppo non potranno essere acquistate dagli utenti.

AMD Ryzen 5000G solo per OEM

Una GPU discreta è sicuramente la scelta migliore per il gaming, ma chi non necessita di prestazioni elevate può acquistare un processore con GPU integrata. A differenza di Intel, AMD offre una serie a parte, riconoscibile dai nomi con suffisso G (TDP 65 Watt) o GE (TDP 35 Watt). La serie Ryzen 5000G include sei modelli: Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5700GE, Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600GE, Ryzen 3 5300G e Ryzen 3 5300GE.

Il top di gamma Ryzen 7 5700G ha 8 core/16 thread (frequenza base di 3,8 GHz e Boost di 4,6 GHz) e GPU Radeon Vega 8 integrata. La variante GE ha una frequenza base inferiore (3,6 GHz). I due Ryzen 5 hanno 6 core/12 thread, mentre i due Ryzen 3 hanno 4 core/8 thread. Tutti i processori supportano 16 linee PCI Express 3.0 e memorie DDR4-3200.

AMD afferma che le prestazioni del Ryzen 7 5700G sono tra il 35 e l’80% superiori a quelle dell’Intel Core i7-10700. Inoltre è possibile ottenere un frame rate superiore a 30 fps con Assassin’s Creed Odyssey, Civilization VI e Metro Exodus.

I nuovi Ryzen 5000G possono essere installati su schede madri con chipset X570, B550 e A520, dopo aver aggiornato il BIOS. Le CPU saranno disponibili solo in PC preassemblati, ma potrebbero essere venduti anche agli utenti entro fine anno.