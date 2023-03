AMD Ryzen 7 7800X3D incontenibile: +20% su i9-13900K!

Se da una parte Intel supera AMD nei benchmark Cinebench R23 relativi ai processori per server, nella lotta tra AMD Threadripper e la generazione Sapphire Rapids del team blu, dall’altra è la società di Lisa Su a stupire tutti con nuovi test riguardanti AMD Ryzen 7 7800X3D, processore da gaming con 3D V-Cache che potrebbe rivelarsi un mostro lato performance, pronto a superare con decisione il diretto rivale Intel Core i9-13900K di ultima generazione.

AMD Ryzen 7 7800X3D va tenuto d’occhio

Secondo nuovi benchmark ufficiali condivisi dalla società statunitense con Tom’s Hardware, infatti, il processore AMD Ryzen 7 7800X3D in arrivo a breve sul mercato dovrebbe riuscire a superare la i9-13900K nel gaming in 1080p senza problemi, garantendo il 20% di prestazioni in più.

Ma ricordiamo al volo le specifiche: AMD Ryzen 7 7800X3D avrà otto core e 96 MB di cache L3, per un TDP quotato a 120W e frequenza di clock massima pari a 5.0 GHz. Contro di essa si pone l’Intel Core i9-13900K da 24 core, la seconda migliore CPU della linea Raptor Lake proposta sul mercato dal titano di Pat Gelsinger.

Qui sopra potete vedere il confronto su cinque videogiochi: Rainbow Six Siege, Total War: Three Kingdoms, Red Dead Redemption 2 e Horizon Zero Dawn. Nel primo caso si ottengono risultati già interessanti, con un 13% di performance in più, ma il picco si raggiunge sui titoli firmati Rockstar Games e Guerrilla Games. L’incremento prestazionale sembra eccezionale, ma meglio fare molta attenzione a questi numeri in quanto condivisi dalla stessa AMD.

Il confronto col predecessore

Se invece osserviamo il paragone tra Ryzen 7 7800X3D e Ryzen 7 5800X3D, ovvero l’iterazione precedente con 3D V-Cache, l’incremento massimo in 1080p arriva anche al 30% su DOTA 2, titolo poco esigente ma pur sempre di riferimento. Insomma, ormai l’avete capito: meglio non lasciarsi sfuggire la CPU Ryzen 7 7800X3D in arrivo nel 2023.