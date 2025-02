AMD Ryzen 9 9950X3D supera il 7950X3D del 15% in single core

La nuova serie Ryzen 9 9000X3D di AMD è ormai alle porte, o almeno così sembra da quanto emerso su Geekbench, dove sono stati da poco avvistati due nuovi modelli della gamma, il che in genere indica che le CPU sono già in mano ai costruttori di schede madri e anche ai revisori per i vari test e recensioni.

AMD Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D ormai alle porte

La serie di fascia alta, composta da AMD Ryzen 9 9950X3D con 16 core e dal 9900X3D da 12 core, era già stata annunciata ufficialmente per il lancio in questo trimestre. L’azienda non ha tuttavia poi fornito alcuna data di lancio precisa, anche per via del fatto che l’attenzione dell’azienda sembra spostata interamente sulle nuove GPU Radeon RX 9000, anch’esse praticamente imminenti. L’altro ieri sono inoltre state svelate anche le nuove CPU Strix Halo, che andranno a comporre la nuova generazione di processori destinati ai portatili.

Stando ad alcune indiscrezioni, le nuove CPU X3D dovrebbero essere lanciate in un giorno praticamente vicino alle nuove Radeon, anche con il senso di fornire un abbinamento ideale con i nuovi processori agli utenti che hanno intenzione di assemblare una nuova macchina.

AMD ha anche condiviso alcuni benchmark preliminari per quanto riguarda i modelli top di gamma X3D, le quali promettono già di dominare le classifiche prestazionali. Tutti e due i processori sono stati testati su schede madri Aorus X670 Elite AX di Gigabyte, insieme a 32GB di RAM DDR5 4800. Per quanto riguarda i punteggi, Ryzen 9 9900X3D è riuscito a ottenere rispettivamente 3274 e 19227 in single e multi core. Ryzen 9 9950X3D è invece riuscito a raggiungere 3363 e 20465 punti, sempre per i rispettivi test in single e multi thread.

Stando ai punteggi, la nuova generazione riesce a superare del 15% in single core i precedenti e corrispettivi modelli di Ryzen 7000X3D, in un confronto tra Ryzen 9 9950X3D e Ryzen 9 7950X3D. Sempre il Ryzen 9 9950X3D sembra tuttavia inaspettatamente più lento in multicore, anche se questi non sono tuttavia ancora i risultati finali dato che non si è ancora a conoscenza di tutte le ottimizzazioni BIOS presenti nel test.

Non resta quindi che attendere il lancio della nuova fascia alta X3D di AMD per scoprire le prestazioni definitive.