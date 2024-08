AMD Ryzen 9000: prestazioni record con update 24H2 di Windows 11

Tiziana Foglio Pubblicato il 27 ago 2024

Lo scorso giugno, il lancio dei processori AMD Ryzen 9000 Zen 5 ha fatto sognare molti gamer. La promessa del produttore era allettante: offrire niente di meno che i chip più veloci del mercato. Con una dichiarazione del genere, l’azienda avrebbe dovuto mantenere le aspettative. Ma l’azienda era troppo fiduciosa. I primi test mostrano prestazioni decenti, ma niente di più, soprattutto per quanto riguarda i giochi. E soprattutto: sono inferiori a quanto dichiarato da AMD nei suoi annunci. Perché questa discrepanza?

Non c’è nulla di misterioso, perché di fronte ai commenti, l’azienda americana ha finalmente dato una spiegazione. Le prestazioni sono state misurate su una macchina con Windows 11 versione 24H2. Il problema è che questo aggiornamento non è ancora ufficialmente disponibile, anche se è possibile installarlo in anticipo. È esattamente quello che hanno fatto i tester di Hardware Unboxed per verificare quali sono i veri assi nella manica degli AMD Ryzen 9000.

Processori AMD Ryzen, le prestazioni decollano con l’aggiornamento 24H2 di Windows 11

Non prolunghiamo la suspense: l’update di Windows 11 24H2 è una vera spinta per i chip AMD Ryzen 9000 Zen 5. Testando il modello 9700X su 40 giochi a 1080p, il guadagno medio di prestazioni è dell’11%. La differenza è chiaramente visibile e non si ferma agli ultimi processori del marchio. Anche il modello 7700X beneficia dell’aggiornamento di Windows, con un guadagno medio del 10% nelle stesse condizioni.

AMD non è l’unica azienda a beneficiare degli effetti di Windows 11 24H2. Anche i processori Intel hanno registrato un aumento delle prestazioni, anche se meno impressionante di quello dei loro concorrenti. Quindi, chi è indeciso se acquistare un AMD Ryzen 9000 e vuole trarre il massimo vantaggio da ciò che ha da offrire, è meglio aspettare il lancio globale di Windows 11 24H2. La data esatta non è stata rivelata, ma è molto probabile che arrivi a settembre.