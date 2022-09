Data breach ad alta quota: colpita American Airlines

Nuovo giorno, nuovo data breach da segnalare: questa volta tocca ad American Airlines. La compagnia aerea statunitense ha reso noto di aver subito una violazione, comunicandolo ai clienti. Il veicolo impiegato da chi ha eseguito l’attacco è la compromissione degli account email di un numero non meglio precisato di dipendenti, attraverso una campagna di phishing.

American Airlines conferma il data breach subito

L’evento risale ai primi giorni di luglio. Non appena a conoscenza di quanto accaduto, la società si è subito attivata mettendo al sicuro le caselle di posta elettronica. Assunto inoltre un team di esperti per avviare un’indagine. Tra le informazioni personali potenzialmente sottratte figurano nome e cognomi sia dei collaboratori sia dei clienti, date di nascita, indirizzi email, domicili, numeri di telefono, patenti, passaporti ed eventuali dettagli medici forniti all’azienda.

American Airlines ha messo a disposizione gratuitamente di tutti coloro che potrebbero essere stati colpiti due anni di servizio IdentityWorks fornito da Experian. Serve a individuare eventuali abusi delle informazioni da parte dei cybercriminali.

La compagnia aerea gestisce una flotta composta da più di 1.300 velivoli (circa 6.700 tratte quotidiane verso 350 destinazioni di 50 paesi). Ha oltre 120.000 dipendenti.

