Ami il fai-da-te? Questo set non può mancare tra la tua attrezzatura

I piccoli lavori di manutenzione in casa sono all’ordine del giorno. Stringere un tubo allentato, riparare un mobile, fissare una mensola o qualsiasi altro intervento richiede il giusto attrezzo. Averli tutti a disposizione non è sempre possibile, ma con un set completo come quello di questa valigia FERVI da 132 utensili puoi sicuramente avere la certezza di trovare sempre ciò di cui hai bisogno. Oggi con il codice sconto PSPRLUG25 la puoi acquistare a soli 134,90€.

3 ragioni per scegliere la valigia set 132 utensili FERVI 0315

Set completo e pronto all’uso

Valigia resistente e ordinata

Attrezzi di qualità

Cosa contiene la valigia FERVI 0315

La valigia set da 132 utensili FERVI 0315 è pensata per offrirti tutto ciò che ti serve nei lavori di manutenzione, riparazione o piccoli interventi elettrici. Al suo interno trovi una selezione completa di chiavi esagonali, combinate e a rullino in diverse misure, insieme a pinze di varie tipologie e dimensioni, tra cui una fastonatrice, una pinza grip e una pinza idraulica.

Per i lavori elettrici hai a disposizione strumenti come il cercafasi, giraviti isolati e di precisione, oltre a un set di inserti con porta inserti magnetico. Non mancano nemmeno gli strumenti di misura come un calibro a corsoio, un flessometro da 5 metri, una livella magnetica e una pratica calamita telescopica. Completano il kit un martello da carpentiere, una torcia in alluminio, un mini-archetto, un cutter, del nastro isolante e una selezione di capicorda. Una dotazione davvero versatile, perfetta da avere sempre con te per ogni esigenza, sia in casa che sul lavoro.

Ideale per chi…

Vuole un kit completo per le riparazioni quotidiane in casa o in garage

Cerca un set di utensili da portare facilmente in cantiere o in auto

Apprezza l’affidabilità di un marchio specializzato in attrezzature professionali

Approfitta del codice sconto PSPRLUG25 per acquistare la valigia set 132 utensili FERVI 0315 a soli 134,90€.