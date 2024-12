An Almost Christmas Story, su Disney+ l'imperdibile corto da guardare a Natale

Non sai cosa guardare a Natale? Disney+ ha recentemente aggiunto al proprio catalogo una nuova storia ricca di emozioni e magia: “An Almost Christmas Story”. Disponibile dal 15 novembre su Disney+ (per i soli abbonati: i prezzi partono da 5,99 euro al mese), questo incantevole racconto promette di scaldare i cuori di grandi e piccini, trasportandoli in un’indimenticabile avventura nel cuore di una frenetica città natalizia.

Un corto che sa di vero Natale

Questa la sinossi ufficiale di “An Almost Christmas Story”, che altri non è che un brevissimo corto da 25 minuti appena:

“An Almost Christmas Story” narra di Moon, un curioso gufetto che si ritrova improvvisamente bloccato all’interno di un albero diretto a Rockefeller Plaza. Mentre prova a fuggire dalla frenetica città, Moon fa amicizia con una bambina smarrita di nome Luna. Insieme, inizieranno un’emozionante avventura, scoprendo la magia delle feste e creando un particolare legame mentre provano a tornare a casa dai loro genitori.

Tra paesaggi innevati, luci scintillanti e atmosfere festose, “An Almost Christmas Story” ci invita a riflettere sull’importanza della famiglia, dell’amicizia e della magia che le feste portano con sé. Ma è solo uno dei tanti contenuti esclusivi che Disney+ offre ai propri abbonati: la piattaforma, infatti, si contraddistingue proprio per la varietà di film, serie e Originals disponibili.

Non sei ancora abbonato? Ci sono tre diverse opzioni per i nuovi iscritti: i piani Premium e Standard sono quelli che ti permettono di risparmiare ben 2 mesi, scegliendo la fatturazione annuale. Il costo è, rispettivamente, di 13,99 euro al mese (o 139,90 euro all’anno) e di 9,99 euro al mese (oppure 99,90 euro annui). Il terzo piano è Standard con pubblicità, a soli 5,99 euro al mese ma con qualche vantaggio in meno, tra cui la presenza di inserzioni pubblicitarie.

Disney+ è accessibile su gran parte dei dispositivi smart. Questo lo rende l’alleato ideale per una bella serata di fronte alla TV e “An Almost Christmas Story” è il titolo perfetto da aggiungere alla tua lista. Abbonati online a partire da soli 5,99 euro al mese.