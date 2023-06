Android 14 Beta 3.1 disponibile, contiene fix fondamentale

Non è trascorso molto tempo dall’avvio della distribuzione di Android 14 Beta 3, e la Grande G ha già provvisto a rilasciare Android 14 Beta 3.1 per risolvere alcuni problemi critici correlati al sistema operativo. Già al momento del lancio della terza beta la società di Mountain View aveva segnalato alcuni bug importanti; pertanto, la risoluzione appariva dietro l’angolo. Alla fine così è stato: se siete dei tester – o semplicemente fan accaniti del mondo Android – sappiate che c’è un update tutto per voi.

Google rilascia Android 14 Beta 3.1

In questa fase di sviluppo ricca di patch intermedie per la Beta, Android ora passa alla build UPB3.230519.914 sugli smartphone Google Pixel compatibili, ovvero dal modello di fascia media Pixel 4a all’ultimo Pixel 7 Pro top di gamma. Con un peso pari a 65,14 MB, può essere scaricato tramite Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

Ma cosa risolve esattamente questo update? Anzitutto, la novità più importante concerne il sensore di impronte digitali. Come già segnalato in precedenza, infatti, lo sblocco tramite impronta digitale non funziona su Android 14 Beta 3 in quanto il modulo del sensore non viene più riconosciuto dal sistema operativo. Fortunatamente il gigante di Mountain View ha individuato il problema e lo ha risolto.

Il secondo bug fixato da Google riguarda invece alcuni problemi di compatibilità della piattaforma che influivano su alcuni SDK, causando in certi casi l’arresto anomalo delle app da essi dipendenti. Peccato però che Android 14 Beta 3.1 contiene a sua volta alcune anomalie bizzarre, tra cui un bug che mostra la percentuale della batteria al 100% anche quando non è pienamente carica, o bug dell’interfaccia utente.

Ad ogni modo, si tratta di un piccolo update che risulterà gradito a tutti coloro che sono iscritti al programma di Beta.