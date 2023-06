Android 14 Beta 3 disponibile, ma attenzione ai bug

A quasi due settimane dalla distribuzione di Android 14 Beta 2.1, patch intermedia pensata per risolvere bug noiosi notati dai tester – tra cui alcune criticità non indifferenti -, Google rilascia ufficialmente Android 14 Beta 3 focalizzandosi sull’incremento della stabilità della piattaforma e sulla definizione delle funzionalità chiave. In altre parole, si tratta di una beta “definitiva” dopo la quale gli aggiornamenti conterranno esclusivamente piccole migliorie. Se quindi desiderate addentrarvi nella beta in una situazione più stabile, questa è l’occasione giusta. Prestate però attenzione ai bug!

Android 14 Beta 3 disponibile: cosa include?

La Beta 3 di Android 14 è disponibile per dispositivi compatibili (Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a) tramite Impostazioni > Sistema > Aggiornamento sistema con il numero build UPB3.230519.008 e, per ora, non ci sono changelog dai quali attingere per comprendere le novità chiave introdotte. Grazie a 9to5Google, però, sappiamo che tra le feature inedite figurano un nuovo indicatore di ricarica, più colori nei temi, pulsanti arrotondati nell’anteprima degli screenshot, un tutorial per la navigazione a gesti, i suoni di tap e click, e la personalizzazione avanzata dell’orologio nella schermata di blocco.

Insomma, si tratta principalmente di novità sul fronte design, accompagnate tuttavia dal già confermato bug che impedisce di effettuare l’autenticazione tramite impronta digitale. Il sensore, infatti, non verrebbe per nulla riconosciuto dal sistema operativo, come se non fosse nemmeno implementato nello smartphone utilizzato. Si tratta di un problema finora confermato esclusivamente in alcuni Google Pixel.

Per questo motivo ci sentiamo di consigliare il download solo a coloro che vogliono effettivamente testare la Beta e fornire feedback a Google per sistemare Android 14 prima della distribuzione stabile. Chi invece vuole sperimentare in sicurezza dovrà aspettare il prossimo update Beta in arrivo a luglio, prima del rilascio finale di agosto.