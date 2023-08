Android 14 Beta 5 disponibile, aggiornamento a sorpresa!

In seguito al rilascio di Android 14 Beta 4.1, stando alle tabelle di marcia condivise da Google non sarebbero dovuti arrivare altri update del sistema operativo in anteprima, ma non è così. In queste ore la società di Mountain View ha avviato la distribuzione di Android 14 Beta 5. Include nuove funzionalità? Ve lo confermiamo già: non ci sono altre feature. Tuttavia, la quantità di bug corretti è davvero considerevole. Andiamo a notare le novità principali.

Android 14 Beta 5 arriva a sorpresa, cosa include?

Come possiamo notare dalla pagina ufficiale delle note di rilascio, la build UPB5.230623.003 è disponibile dal 10 agosto 2023 per il download sui seguenti dispositivi:

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 and 5a

Pixel 6 and 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 and 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

La Grande G conferma che questa sarà l’ultima build prima del rilascio finale stabile, atteso per il mese di settembre. La tappa intermedia della Beta 5 è quindi una sorta di “emergenza” per permettere ai tester di provare una versione “last minute” con i fix per bug anche critici.

Ad esempio, notiamo la risoluzione del consumo eccessivo della batteria durante la scansione di reti Wi-Fi, o il fix per l’icona del sensore di impronte digitali, che a volte appariva nei punti sbagliati dello schermo. Figurano quindi anche fix specifici per Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold, assieme alle soluzioni per problemi correlati a wallpaper, widget e attivazione delle chiamate.

Con dozzine di bug risolti, Android 14 Beta 5 è un must per i beta tester che vogliono spremere fino all’ultimo la build di anteprima in cerca di feedback da fornire a Google e agli sviluppatori Android. Per aggiornare i dispositivi Pixel basta attendere la disponibilità dell’update OTA tramite le Impostazioni.