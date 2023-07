Android 14 beta 4.1 disponibile: cosa cambia?

Non è passato nemmeno un mese dal rilascio di Android 14 Beta 4 e Google ha già pensato alla distribuzione di un aggiornamento intermedio dedicato agli sviluppatori, che non aggiunge nuove funzionalità ma avvicina il sistema operativo a un rilascio stabile più sicuro e meno impattato da potenziali problemi tecnici. Si tratta, naturalmente, di Android 14 Beta 4.1, un update minore che risolve ben 34 bug e porta il robottino verde verso la rampa di lancio internazionale.

Android 14 Beta 4.1 è disponibile

Come annunciato dallo stesso team di Android, Android 14 Beta 4.1 è un update over-the-air (OTA) per i beta tester Android dal peso pari a 44 MB, con numero di build UPB4.230623.007 e versione di Google Play Services 23.18.18. Simile a quanto già visto in passato con altri update intermedi, gli sviluppatori e tester in questo caso possono aspettarsi un’esperienza più fluida, anche sullo smartphone pieghevole Google Pixel Fold.

Tra le novità chiave dell’aggiornamento figurano le risoluzioni per malfunzionamenti del Wi-Fi, flickering dello schermo, crash dell’interfaccia utente al lancio di determinate app o dell’avvio di certe modalità di uso, errori con interazioni su Pixel Tablet e Pixel Fold, e altri fix minori.

Quali sono i dispositivi compatibili con Android 14 Beta 4.1? Come sempre, si tratta della linea proprietaria della Grande G. Dunque, Pixel 4a (5G), Pixel 5 e 5a, Pixel 6 e 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet.