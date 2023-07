Android 14 Beta 4 disponibile, ultime novità prima del lancio stabile

A quasi un mese dal rilascio di Android 14 Beta 3.1, aggiornamento intermedio della terza beta pensato per introdurre alcuni fix fondamentali a bug critici che compromettevano il funzionamento di funzionalità essenziali, Google introduce Android 14 Beta 4 per i tester. In vista del rilascio finale dell’ultima iterazione del robottino verde, gli sviluppatori potranno controllare le correzioni di bug e la nuova funzionalità per facilitare lo sblocco una volta inserito un codice.

Android 14 Beta 4 disponibile, cosa cambia?

Come segnalato dal rinomato ricercatore Mishaal Rahman, Android 14 Beta 4 introduce una nuova funzione di “conferma automatica di sblocco” nelle impostazioni. Attivandola, il telefono si sblocca automaticamente una volta composto il codice PIN e non necessita più la pressione del pulsante Invio. La stessa Grande G avverte, però, che questo sistema è un metodo “leggermente meno sicuro” rispetto a quello tradizionale, e che è stato introdotto solo per velocizzare l’esperienza d’uso dell’OS per alcuni utenti.

The “ring volume” and “notification volume” sliders are now completely separated in Android 14, with no way to merge them again. In older betas, the separation was controlled by a DeviceConfig flag, but that flag’s no longer in use. pic.twitter.com/iHJ8JLo73O — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 11, 2023

In più, si fanno notare i nuovi cursori del volume della suoneria e del volume delle notifiche, ora completamente separati per migliorare la gestione dell’audio. Tra gli altri miglioramenti di Android 14 Beta 4 figurano dunque nuove immagini del profilo, supporto alla versione Beta per tablet e smartphone pieghevoli, e un migliore selettore di widget per tablet. Tutto ciò è disponibile già nel momento in cui leggete la notizia, è sufficiente scaricarlo su smartphone Google Pixel a partire dal modello Pixel 4a.

Considerato il lancio della quarta beta a luglio, è estremamente probabile che il colosso della ricerca rilasci la versione stabile di Android 14 il prossimo agosto, esattamente come previsto nei piani originali.