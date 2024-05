Android 15 aumenta la durata della batteria in standby fino a 3 ore

Più passano le settimane, più ci avviciniamo al rilascio della versione stabile di Android 15. Per il momento, però, bisogna accontentarsi di versioni beta successive. Alla conferenza Google I/O, il gigante di Mountain View ha svelato i contenuti della seconda versione beta del futuro sistema operativo mobile. È stata l’occasione per confermare una serie di nuove funzionalità, tra cui un significativo miglioramento della durata massima della batteria su alcuni smartphone.

Modalità standby più intelligente su Android 15

La nuova funzionalità di accelerazione della modalità standby era già stata presentata nell’anteprima per sviluppatori di Android 15. Consiste nel ridurre il tempo necessario al dispositivo per entrare in modalità di risparmio energetico quando lo schermo è spento. Il processo di attivazione è stato reso più intelligente.

In particolare, il sistema è in grado di spegnere lo schermo prima del timeout configurato, se rileva che lo smartphone non viene più utilizzato. Ciò permette di attivare la modalità standby fino al 50% più rapidamente rispetto al passato. Di conseguenza, la batteria dura più a lungo, dato che il dispositivo entra prima in uno stato a basso consumo energetico.

Autonomia migliorata su Android 15

“Su alcuni dispositivi che abbiamo testato, abbiamo riscontrato fino a 3 ore in più di standby. Si tratta di un miglioramento generale di Android 15 che si applica a tutti i dispositivi“, afferma Dave Burke su X, vicepresidente della divisione ingegneria di Android. Tutti gli smartphone idonei all’aggiornamento del sistema operativo dovrebbero quindi beneficiare di questa ottimizzazione.

Sebbene alcune funzionalità introdotte da Google in Android siano talvolta superflue, l’ottimizzazione della durata della batteria non lo è affatto. Gli utenti desiderano sempre una maggiore autonomia e anche il minimo incremento in questo senso è inevitabilmente accolto con grande entusiasmo.

Google inoltre, ha appena rilasciato anche Android 15 Beta 2.1, che include una correzione per il bug della visualizzazione delle icone delle applicazioni.