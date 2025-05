Android 16: nuove funzionalità di sicurezza

Insieme al design Material 3 Expressive, Google ha annunciato nuove funzionalità di sicurezza per Android. Alcune saranno disponibili anche su vecchi smartphone, ma per le protezioni più avanzate servirà Android 16. Verranno rilasciate nel corso dei prossimi mesi.

Tutte le novità in arrivo su Android

Dall’inizio di marzo è disponibile la funzionalità Scam Detection nelle app Google Messaggi e Telefono (solo in alcuni paesi). Sfruttando l’intelligenza artificiale vengono rilevati i tentativi di truffa tramite telefonate e messaggi. Oltre alle truffe basate su finte consegne di pacchi e offerte di lavoro, Google Messaggi avverte l’utente anche in caso di truffe basate su fatture, pedaggi, criptovalute, carte regalo e supporto tecnico.

Il tool Key Verifier, disponibile in estate per Google Messaggi su Android 10 o versioni successive, permetterà di verificare l’identità dell’utente. A quelli presenti nell’app Google Contatti viene associata una chiave crittografica (dopo aver effettuato la verifica tramite codice QR o confronto di numeri). Se un cybercriminale invia un messaggio con il suo smartphone, dopo aver ottenuto il numero di telefono di un amico tramite SIM swapping, il contatto verrà indicato come non verificato.

I truffatori cercano di ingannare le ignare vittime durante una telefonata. Le nuove protezioni impediscono di disattivare Google Play Protect, effettuare il sideloading delle app e garantire i permessi di accessibilità. La prima è disponibile sui dispositivi con almeno Android 6, mentre per le altre due occorre Android 16. Google ha inoltre comunicato che la funzionalità Identity Check, finora esclusiva di Pixel e Samsung Galaxy con One UI 7, sarà disponibile per altri smartphone con Android 16.

Da oltre un anno è disponibile la funzionalità Find My Device che permette di trovare un dispositivo smarrito (serve almeno Android 9). Google ha ora cambiato il nome in Find Hub e aggiunto il supporto per più tag Bluetooth. Entro fine mese verranno supportati anche i tag UWB. La tecnologia offre un tracciamento più preciso del Bluetooth, ma è meno diffusa. Entro fine anno verrà infine aggiunto il supporto per la connettività satellitare.