Android Auto sintetizzerà i messaggi con l'AI: come funziona

Samsung ha presentato il nuovo smartphone Galaxy S24 con funzionalità esclusive per Android Auto basate sull’intelligenza artificiale di Google. Tali feature rendono più intuitive e sicure le interazioni con il sistema di infotainment dell’auto, riducendo la necessità di distogliere le mani dal volante. I conducenti possono così restare concentrati sulla guida, gestendo al contempo comunicazioni e informazioni tramite comandi vocali ottimizzati.

Google Assistant su Android Auto: un aggiornamento per l’interazione vocale

Google ha rilasciato un importante aggiornamento di Google Assistant per Android Auto, volto a migliorare l’interazione vocale e rendere l’esperienza di guida più fluida e sicura. La versione 11.2 presenta una nuova interfaccia vocale che permette conversazioni più naturali, con risposte dell’Assistant che si integrano armoniosamente con lo schermo senza ostacolare la visualizzazione delle mappe. In questo modo si riducono le distrazioni e si favorisce la concentrazione alla guida.

Riepiloghi AI: la novità di Android Auto

Una delle novità introdotte da Android Auto è la funzionalità di riepilogo AI. Si basa sulle capacità avanzate dell’Assistente Google, il motore delle interazioni vocali sulla piattaforma. Questa funzionalità permette di ricevere riepiloghi per “un messaggio lungo o più messaggi dello stesso mittente o gruppo”, con una soglia stabilita per i “messaggi lunghi” a 40 parole o più. Ciò significa che per i messaggi più brevi o provenienti da mittenti diversi, l’Assistente li leggerà uno per uno, senza un riassunto.

Google evidenzia la facilità di attivazione di questa funzionalità, disponibile nelle impostazioni di Android Auto alla voce “Notifiche”. Gli utenti possono anche accettare questa funzionalità la prima volta che vengono invitati dall’Assistente. In termini di privacy, Google assicura che i messaggi e i loro riepiloghi non vengono registrati e che le interazioni non vengono utilizzate per addestrare il modello linguistico. In questo modo garantisce la privacy degli utenti, offrendo un’esperienza di guida decisamente più sicura.