Samsung Galaxy S24: aggiornamento per display e fotocamera

Prenderà il via a breve il via il rilascio di un primo importante aggiornamento destinato agli smartphone della linea Samsung Galaxy S24. L’update porterà con sé alcune novità significative in relazione alla personalizzazione del display e al funzionamento della fotocamera. Tutti i dettagli sono stati resi noti da un comunicato ufficiale del produttore, facendo riferimento alla volontà di andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti attraverso i loro feedback.

Galaxy S24: presto un aggiornamento importante

La prima opzione che verrà introdotta è quella che permetterà di intervenire sulla vividezza dello schermo, agendo su un parametro dedicato tra le impostazioni avanzate. Così facendo, ognuno potrà calibrare il pannello a seconda delle proprie preferenze. Eccola mostrata in un paio di screenshot. La metteremo alla prova non appena disponibile.

Come anticipato, un’altra aggiunta contenuta nell’update sarà relativa alla fotocamera. Anzi, alle fotocamere che danno vita al comparto imaging degli smartphone, tra i punti di forza della gamma. Samsung afferma che i miglioramenti interesseranno l’esperienza nella sua totalità, concentrando però l’attenzione in particolare sulle funzioni inerenti allo zoom, all’acquisizione dei ritratti, alla modalità notturna per scattare al buio e alla registrazione video con i moduli posteriori.

Delle potenzialità di Galaxy S24 per quanto riguarda la cattura e l’editing delle immagini, anche e soprattutto facendo leva sulle tecnologie di intelligenza artificiale, abbiamo scritto nella nostra recensione del modello Ultra.

La data di uscita dell’aggiornamento non è stata ancora comunicata, ma il produttore afferma che arriverà entro la fine di febbraio, dunque non manca molto. È stato inoltre anticipato l’arrivo di miglioramenti sul fronte degli strumenti sviluppati per abbattere gli ostacoli alla comunicazione. Ad esempio, quelli che si occupano di tradurre e di trascrivere in tempo reale quanto scritto o quanto detto da due interlocutori che non parlano la stessa lingua.

