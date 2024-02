Samsung Galaxy S24: spedizioni oltre le aspettative

I nuovi Samsung Galaxy S24 hanno da poco fatto capolino sul mercato e a quanto sembra sono un successone, molto più di quello che la casa madre aveva preventivato. Le stime inizialmente fatte erano evidentemente troppo prudenti.

Samsung Galaxy S24: spedizioni riviste al rialzo

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, cui l’obiettivo di Samsung di 12 milioni di spedizioni per i Galaxy S24 è stato rivisto al rialzo, aggiungendo circa 1 milione, passando così a 13 milioni. Per il primo trimestre dell’anno, dunque, Samsung ritiene realizzabile arrivare a 13 milioni di Galaxy S24, sommando tutte e tre le varianti disponibili, quella base, Plus e Ultra.

Da tenere presente che le cifre in questione fanno riferimento solo ed esclusivamente alle spedizioni e non anche alle vendite. I numeri relativi alle spedizioni dei prodotti sono generalmente più immediati, in quanto una cosa è considerare quante unità escono dagli stabilimenti produttivi, mentre un’altra è cercare di tenere traccia dei numeri da ciascun rivenditore nel mondo. Ad ogni modo, un incremento dello stock nei magazzini può rappresentare in maniera non propriamente precisa il numero di unità aggiuntive vendute.

Negli ultimi anni, la variante Ultra della gamma Galaxy S è stata quella preferita dagli utenti e anche per i nuovi dispositivi non dovrebbe essere diverso. Nonostante un aumento dei prezzi nella maggior parte dei mercati, il Galaxy S24 Ultra si trova già in vantaggio sulle vendite nelle prime settimane. Si prevede che il dispositivo rappresenti il 45% delle vendite totali della gamma. Il Galaxy S24 di base dovrebbe essere il secondo classificato, mentre il Plus dovrebbe rappresentare il minor numero di unità.