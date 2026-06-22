Android Auto a rischio? Cosa vogliono davvero i produttori di auto

Per oltre un decennio il rapporto è stato vantaggioso per tutti. Le case automobilistiche si occupavano dell’auto, Google e Apple dell’esperienza digitale. Bastava collegare lo smartphone per ritrovare sul display di bordo mappe, musica, messaggi e chiamate attraverso Android Auto o CarPlay. I costruttori evitavano di sviluppare software complessi, mentre gli utenti continuavano a utilizzare le app che già conoscevano.

Ora questo equilibrio sta cambiando. General Motors ha deciso di abbandonare Android Auto, mentre Tesla e Rivian non lo hanno mai adottato. Dietro questa scelta non ci sono ragioni tecniche, ma economiche e strategiche: controllo dei dati, servizi in abbonamento e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. E sono motivazioni che rischiano di entrare in conflitto con gli interessi degli automobilisti.

Perché Android Auto ha dominato

Android Auto è nato nel 2015 come sistema di proiezione, basta collegare il telefono via USB per ottenere una versione da guida delle proprie app sullo schermo dell’auto. Toyota e Ford hanno provato a creare i propri sistemi. BMW ha tentato di far pagare 80 dollari l’anno per CarPlay (e non ha supportato Android Auto fino al 2020). Gli acquirenti non ne volevano sapere, volevano collegare il telefono e avere tutto pronto senza costi né complicazioni.

Google ha reso l’integrazione gratuita per i produttori. Gradualmente, tutti l’hanno adottata. Nel 2017, Google ha fatto un passo in più con Android Automotive OS (AAOS), un sistema operativo per auto basato su Android che non richiede il telefono. Volkswagen ha scoperto che sviluppare un sistema infotainment non è come costruire un cambio. Molti si sono arresi e hanno adottato AAOS.

I produttori di auto sono affamati di dati

Il problema è che con Android Auto, i dati generati durante la guida, come GPS, percorsi, abitudini di navigazione, non vanno al produttore dell’auto, ma a Google, che li usa per la pubblicità.

GM dice di aver bisogno dei dati di navigazione per migliorare l’esperienza di ricarica delle auto elettriche, routing intelligente che considera stato della batteria, autonomia e disponibilità delle colonnine. Con Android Auto, i dati energetici e di navigazione vengono inviati al telefono, ed è molto difficile estrarli , ha detto il responsabile infotainment di GM.

Rivian dice che i sistemi di proiezione del telefono non sono più necessari grazie all’AI. Le possibilità di un’integrazione AI così profonda nell’auto rendono l’intero dibattito CarPlay completamente obsoleto , ha detto l’azienda a The Verge il mese scorso.

Gli abbonamenti in agguato

GM ha ammesso che ci sono opportunità di ricavi da abbonamento usando il proprio sistema infotainment. È la stessa trappola che ha messo nei guai BMW, quando ha tentato di far pagare 18 dollari al mese per i sedili riscaldati in alcune regioni.

Le app integrate richiedono una connessione cellulare attiva, perché il telefono non viene più usato. I veicoli GM recenti includono otto anni di servizi OnStar. Dopo? Non è chiaro. Rivian fa pagare 150 dollari l’anno per Connect+. Tesla anche.

Pagare un abbonamento per usare il sistema dell’auto, invece di collegare il telefono gratis, non farà piacere agli utenti.

L’era di Android Auto e CarPlay non è ancora finita

Android Auto e CarPlay sono ancora disponibili nella stragrande maggioranza dei veicoli 2026. I produttori tradizionali hanno anche dimostrato di essere particolarmente scarsi nel creare i propri sistemi infotainment, ciò significa che la maggior parte continuerà a supportare Android Auto e CarPlay per necessità.

Ma è chiaro, i produttori vogliono i dati, vogliono gli abbonamenti, e vogliono il controllo sull’esperienza. L’AI è la giustificazione. I ricavi ricorrenti sono la motivazione.