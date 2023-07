Android KitKat non riceverà più update Google Play

Sfortunatamente tutti i sistemi operativi sono destinati a non ricevere più supporto tecnico dopo un certo periodo di tempo, specialmente se il loro utilizzo è diminuito a cifre irrisorie con il passare del tempo. Mentre gli sviluppatori si spostano verso il futuro degli OS, come possiamo notare dal supporto continuo alla Beta 4 di Android 14, nel caso del robottino verde è arrivato il momento di salutare Android 4.4 detto anche KitKat. A dieci anni dal suo debutto, l’OS per mobile non otterrà più update di Play Services.

Android KitKat giunge alla fine

I report più recenti hanno dimostrato che Android 4.4 veniva utilizzato su ancora 15 milioni di dispositivi, che corrispondono però allo 0,5% della quota globale di Android. Si tratta di un numero effettivamente importante, ma non nel grande insieme. Per questa ragione, la società di Mountain View ha dunque optato per staccare la spina e focalizzarsi su versioni più recenti di Android.

Con un breve post sul blog degli sviluppatori Android, quindi, l’azienda ha confermato che non supporterà più KitKat nelle versioni future dei servizi Google Play. Di conseguenza, scaricare app sarà meno sicuro e forse addirittura impossibile.

Nel post si legge: “A partire da luglio 2023, il conteggio dei dispositivi attivi su KK è inferiore all’1% poiché sempre più utenti si aggiornano alle ultime versioni di Android. Pertanto, non supporteremo più KK nelle versioni future dei servizi Google Play. I dispositivi KK non riceveranno versioni dell’APK di Play Services oltre 23.30.99”.

Coloro che sono in possesso di smartphone con Android KitKat, quindi, dovrebbero passare a un dispositivo mobile con un sistema operativo aggiornato, le cui specifiche tecniche saranno indiscutibilmente migliori.