Android TV Xiaomi A2 in offerta su eBay: sta andando a ruba!

Se nella giornata di ieri, 26 luglio 2023, ti abbiamo proposto lo smartphone Xiaomi Redmi 12C a metà prezzo grazie a una offerta fantastica rilanciata su eBay, oggi passiamo al segmento dei televisori restando sempre legati al brand cinese e al portale di e-commerce americano. In particolar modo stiamo facendo riferimento all’Android TV Xiaomi A2 con display da 32 pollici, proposto da Monclick su eBay al 12% in meno. Un taglio di prezzo ridotto, ma potenzialmente di interesse per chi non dispone di molti soldi da spendere in TV di ultima generazione.

Xiaomi A2 a un ottimo prezzo su eBay

Il televisore in questione è noto come Xiaomi A2 e giunge con un pannello HD Ready (quindi con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 32 pollici di diagonale, con refresh rate di 60Hz e un comparto audio composto da due altoparlanti da 10W con supporto all’uscita digitale DTS-HD e Dolby Audio. Il design minimal permette di collocare il TV in qualsiasi ambiente, dove finalmente potrai fruire di esperienze smart grazie al sistema operativo Android TV 11, il quale giunge con applicazioni pre-installate come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

Naturalmente non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, con il quale potrai sintonizzarti a tutti i canali televisivi tradizionali senza alcun problema e preparati allo switch-off definitivo.

Xiaomi A2 costerebbe 168,99 euro normalmente ma, grazie al taglio del 12% ora attivo, si passa a 149 euro. L’offerta proposta da Monclick, rivenditore che gode del 95,9% del feedback positivo, prevede poi l’applicazione di zero spese di spedizione, con consegna entro il 1° agosto 2023. Il pagamento, come al solito, va completato con carta di credito o PayPal.

