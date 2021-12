Animazioni, potente strumento social: come realizzarle

Conosci tutti i trucchi per generare coinvolgimento sui social media? Forse non lo sapevi, ma filmati e animazioni sono un ottimo metodo per attrarre l'attenzione del pubblico. Di strumenti per realizzare i propri progetti animati ne è pieno il web, ma fra i più economici e professionali ti consigliamo PhotoMirage, un innovativo software sviluppato da Corel. Ricco di funzionalità, questo semplice programma consente di creare animazioni dinamiche e accattivanti da condividere facilmente con gli amici o addirittura il mondo intero grazie al sistema di condivisione integrato e collegato alle principali piattaforme, come YouTube, Facebook, Twitter e Pinterest. Inoltre, PhotoMirage è al momento in offerta a 38,99 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre. In più con l'acquisto otterrai un coupon da 30 dollari per acquisti futuri e due software gratuiti, ParticleShop e WinZip 25 Pro (dal valore di 136 euro).

PhotoMirage: le funzionalità

Come abbiamo anticipato, lo scopo principale del programma è dare vita a coinvolgenti e dinamiche animazioni. Il processo si compone in tre step: animare, isolare e osservare il risultato. Le immagini animate, si sa, celano un certo fascino e la possibilità che diventino virali sul web è molto più elevata delle controparti statiche. Quasi come un'illusione, un punto d'incontro fra una fotografia e un video, dall'altissimo potenziale social. Grazie ai tantissimi strumenti a misura di utente è possibile realizzare i più incredibili progetti: seleziona, trascina e rilascia le frecce per spostare l'immagine, traccia punti di ancoraggio e regola la velocità desiderata con un semplice controllo a scorrimento. Il programma supporta inoltre un'ampia selezione di formati input e output, fra cui JPEG, PNG, GIF, MP4, WMV e tantissimi altri.

PhotoMirage non è l'unica soluzione disponibile nel web, ma è sicuramente la più economica, affidabile e dal miglior rapporto qualità/prezzo. Grazie alle promozioni in corso potrai risparmiare il 35% sull'acquisto e ricevere gratuitamente anche un coupon da 30 dollari per spese future e due software gratuiti – ParticleShop e WinZip 25 Pro (dal valore di 136 euro). Se vuoi sperimentare le funzioni prima dell'acquisto, è disponibile anche una versione di prova da 15 giorni (con ovvie limitazioni).