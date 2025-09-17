 Anker con il suo Hub USB C 5in1 migliora qualunque laptop (24€)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Anker con il suo Hub USB C 5in1 migliora qualunque laptop (24€)

Tutto connesso con il tuo HUB USB C 5in1 di Anker: piccolo e portatile, rende la tua vita al computer più semplice.
Anker con il suo Hub USB C 5in1 migliora qualunque laptop (24€)
Tecnologia
Tutto connesso con il tuo HUB USB C 5in1 di Anker: piccolo e portatile, rende la tua vita al computer più semplice.

Se devi collegare più periferiche al tuo laptop iniziano a verificarsi i primi problemi. Se hai dispositivi di ultima generazione come MacBook e simili, le porte a tua disposizione sono poche e anche di tipologia ridotta. Come fare? Nulla di più semplice, basta abbinare un Hub USB C al tuo device ed il gioco è fatto. Questo di Anker è tra i migliori perché ti offre tutto quello di cui hai bisogno in formato estremamente portatile. Approfitta dello sconto in corso su Amazon e mettilo in carrello a soli 24,99 euro con un click. 

Compralo su Amazon

Optare per un HUB USB C è la scelta migliore che potresti fare. Le porte USB C che trovi sui tuoi dispositivi ormai sembrano essere le uniche contemplate dai grandi marchi al fine di non sacrificare i design sottili e tutto il resto. Tuttavia, dobbiamo essere franchi e ammettere che nella vita comune ci capita spesso di dover collegare anche altre tipologie di periferiche ai nostri computer, vero? Puoi risolvere l’arcano con questo gadget di Anker super performante. È piccolo, di qualità elevata e lo porti sempre con te. In termini di compatibilità non ci sono limiti: se il tuo dispositivo ha una porte USB C, allora funziona.

Anker Adattatore USB C Hub, adattatore USB C 5 in 1 con 4K USB C a HDMI, porta Ethernet, 3 porte USB 3.0, per MacBook Pro, iPad Pro, XPS, Pixelbook e altro ancora

Anker Adattatore USB C Hub, adattatore USB C 5 in 1 con 4K USB C a HDMI, porta Ethernet, 3 porte USB 3.0, per MacBook Pro, iPad Pro, XPS, Pixelbook e altro ancora

24,99 26,99€ -7%
Vedi l'offerta

È un modello 5 in 1 e non si limita a sdoppiare, semplicemente, le porte che hai. Infatti ti offre anche tanto altro per connettere vari tipi di devices tra di loro. Nello specifico:

  • una porta HDMI con supporto a risoluzioni fino al 4K @30Hz;
  • tre porte USB di tipo A 3.0 per connessioni efficienti e trasferimenti rapidi;
  • una porta Ethernet stabile fino a 1 Gbps per connessioni cablate veloci.

Così facendo puoi connettere pendrive, smartphone, webcam, stampanti e tutto il resto nel più semplice dei modi.

Corri su Amazon dove hai lo sconto di cui approfittare per acquistare il tuo HUB USB C 5in1 firmato Anker. Mettilo in carrello a soli 24,99 euro con un clic.

Anker Adattatore USB C Hub, adattatore USB C 5 in 1 con 4K USB C a HDMI, porta Ethernet, 3 porte USB 3.0, per MacBook Pro, iPad Pro, XPS, Pixelbook e altro ancora

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Airalo: la rivoluzione eSIM che abbatte i costi di roaming

Airalo: la rivoluzione eSIM che abbatte i costi di roaming
MacBook Pro touchscreen, Apple cambia rotta nel 2026?

MacBook Pro touchscreen, Apple cambia rotta nel 2026?
soundcore P20i a meno di 20 euro: affare per le cuffie wireless

soundcore P20i a meno di 20 euro: affare per le cuffie wireless
Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot

Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot
Airalo: la rivoluzione eSIM che abbatte i costi di roaming

Airalo: la rivoluzione eSIM che abbatte i costi di roaming
MacBook Pro touchscreen, Apple cambia rotta nel 2026?

MacBook Pro touchscreen, Apple cambia rotta nel 2026?
soundcore P20i a meno di 20 euro: affare per le cuffie wireless

soundcore P20i a meno di 20 euro: affare per le cuffie wireless
Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot

Recensione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: autonomia e potenza in un unico robot
Paola Carioti
Pubblicato il
17 set 2025
Link copiato negli appunti