Anker soundcore 2: cassa Bluetooth portatile dal suono potente a prezzo mini

Se ami la musica alla follia e non potresti vivere senza dai un’occhiata a questa promozione speciale che trovi solo su Amazon. In questo momento puoi mettere nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Anker soundcore 2 a soli 26,49 euro, invece che 39,99 euro.

Se già il prezzo di partenza non era altissimo con lo sconto del 34% è da prendere immediatamente. Questa cassa senza fili portatile garantisce un suono potente e preciso che arriva a grande distanza anche all’aperto e un design compatto ma robusto per portarla dove desideri. La connessione è immediata con i tuoi dispositivi e offre anche una straordinaria autonomia per usarla tutto il giorno.

Anker soundcore 2: porta la musica dove vuoi

Con la cassa Bluetooth portatile Anker soundcore 2 puoi portarti la musica dove desideri senza nessun problema. Grazie a un design compatto e robusto, con certificazione di grado IPX7 per resistere all’acqua, non avrai nessuna preoccupazione. Inoltre possiede dei comandi sulla parte superiore che ti permetteranno di gestire i tuoi dispositivi collegati, la musica e il volume.

Garantisce un audio potente da 12 W con doppi driver al neodimio che distribuiscono il modo uniforme il suono arrivando a grandi distanza perfino all’aperto. E anche quando il volume è molto alto il suono non viene distorto. La tecnologia Bluetooth 5.0 è affidabile, veloce e a bassissima latenza. Possiede un ingresso AUX per garantire una maggiore versatilità e garantisce fino a 24 ore di autonomia con una ricarica completa.

Sicuramente il rapporto qualità prezzo in questo momento è imbattibile e dunque non rischiare di arrivare troppo tardi. Vola su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Anker soundcore 2 a soli 26,49 euro, invece che 39,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.