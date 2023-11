Anne Hidalgo: X è una gigantesca fogna globale

Anne Hidalgo ha comunicato che lascerà X. Nel suo lungo post di addio, la sindaca di Parigi attacca duramente il social network e il suo proprietario, affermando che X è diventata una gigantesca fogna globale. Essendo iscritta al Partito Socialista francese, le critiche riguardano principalmente i numerosi contenuti di destra, inclusi quelli di incitamento all’odio razziale.

Uno strumento per distruggere le democrazie

Anne Hidalgo scrive che X doveva essere un mezzo rivoluzionario per l’accesso alle informazioni. Invece negli ultimi anni è diventato uno strumento per distruggere le democrazie. La sindaca afferma che la piattaforma viene usata oggi per manipolazione, disinformazione, incitamento all’odio, molestie, antisemitismo e razzismo, oltre che per attacchi feroci contro scienziati, climatologi, donne, ambientalisti e liberali.

Secondo Hidalgo, X destabilizza le democrazie attraverso quotidiane ingerenze esterne nei processi elettorali. Inoltre ostacola intenzionalmente le informazioni necessarie per realizzare la trasformazione ecologica ed energetica, a favore di argomenti protezionistici sul clima guidati dagli interessi dei combustibili fossili. La sindaca evidenzia che il social network e il suo proprietario esacerbano intenzionalmente tensioni e conflitti.

X ostacola il dibattito, la ricerca della verità e il dialogo sereno e costruttivo necessario tra gli esseri umani. Con le sue migliaia di account anonimi e le sue fattorie di troll, la vita su X è l’esatto opposto della vita democratica. Questo mezzo è diventato una gigantesca fogna globale.

Al momento non risultano commenti da parte di Elon Musk. Dalle risposte degli utenti e dai numerosi meme sembra però che l’addio della sindaca non interessi a nessuno.