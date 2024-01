Anno nuovo, VPN nuova? Ecco l'offerta esclusiva di NordVPN

NordVPN, per distacco la migliore VPN a livello internazionale in termini di velocità di connessione e sicurezza, ha lanciato una nuova offerta esclusiva per il nuovo anno: fino al 63% di sconto sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro. E qualora non si sia soddisfatti del servizio, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. Ecco il link all’offerta.

NordVPN: sconti fino al 63% con l’offerta esclusiva per il nuovo anno

Sicurezza, velocità e semplicità di utilizzo sono i tre punti cardine su cui si basa il servizio VPN migliore in termini assoluti a livello internazionale, secondo il pensiero comune degli addetti ai lavori. Ma c’è un ulteriore elemento che conferma NordVPN al primo posto: la possibilità di usufruire del suo servizio su ogni dispositivo oggi disponibile.

Con NordVPN ottieni una velocità di connessione superiore a 6730 Mbps, un valore superiore al doppio rispetto alla concorrenza, oltre 6.000 server VPN, la ricerca di malware nei download, gli avvisi di violazione delle credenziali e il blocco della pubblicità invasiva e dei tracker web.

In più è possibile beneficiare di uno streaming ininterrotto, grazie al superamento dei limiti di larghezza di banda, una configurazione VPN facile grazie al pulsante dedicato Connessione Rapida, una crittografia di nuova generazione per mantenere i propri dati al sicuro, anche quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche, e una rigorosa politica di no-log.

I piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 63%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese. L’offerta è a tempo limitato, potrebbe terminare tra non molto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.