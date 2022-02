Putin e la Russia nel mirino di Anonymous

La guerra in Ucraina sarà ricordata come il primo conflitto della storia combattuto anche sul fronte della cybersecurity con le modalità a cui stiamo assistendo. Nella notte tra giovedì e venerdì, da Kiev è giunta quella che può essere definita una vera e propria chiamata alle armi per gli hacker, con l’obiettivo di mettere nel mirino le risorse organizzative e governative della Russia. Di lì a poco, Anonymous ha risposto all’appello.

Anonymous per l’Ucraina: Russia sotto attacco

Negli ultimi quattro, giorni il collettivo ha messo offline siti di informazioni e portali istituzionali vicini al Cremlino. Tra questi mos.ru, custom.gov.ru, kremlin.ru e pfr.gov.ru.

Lanciato nelle ore scorse un guanto di sfida diretto a Vladimir Putin.

Mr Putin, stai ascoltando? Stai guardando? Siamo la Legione! Siamo implacabili! Non perdoniamo! Non dimentichiamo! Siamo in guerra! Ucraina, siamo in ascolto! I russi ci sentono!

Nel mirino di Anonymous anche la Bielorussia di Lukashenko, per aver favorito il via alle azioni militari russe nel territorio ucraino.

A tutti gli hacker del mondo: prendete di mira la Bielorussia nel nome di Anonymous. Fatele sapere che non perdoniamo, non dimentichiamo. Siamo uniti. Siamo implacabili.

I profili ufficiali del collettivo mettono inoltre in guardia dagli avvoltoi che stanno cercando di lucrare sulla situazione di emergenza: il movimento non accetta donazioni, diffidare da coloro che ne chiedono.

Impatto reale o azioni dimostrative?

È lecito chiedersi se queste azioni abbiano un qualche impatto reale e concreto sul conflitto in corso o se debbano essere etichettate esclusivamente come manifestazioni di solidarietà al popolo ucraino. Di certo, in un contesto come quello odierno, mettere fuori uso infrastrutture critiche rendendole irraggiungibili e interrompendone l’operatività può portare a pesanti conseguenze. Lo testimonia il caso Colonial Pipeline del maggio scorso, seppur non riconducibile a uno scenario bellico, quando un attacco ransomware ha messo in grande difficoltà una parte degli Stati Uniti, spingendo il presidente Joe Biden a invocare lo stato di emergenza.