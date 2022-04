ANPR: attivo il cambio di residenza in tutta Italia

Dopo una prima fase limitata a pochi comuni, da oggi è attivo in tutta Italia il servizio che permette di effettuare il cambio di residenza online tramite il portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Da circa tre mesi sono stati digitalizzati i dati demografici di tutti i cittadini italiani.

Cambio di residenza attivo in tutta Italia

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è una banca dati che semplifica i servizi demografici, favorendo la digitalizzazione. Finora i cittadini potevano consultare o modificare i dati anagrafici e richiedere vari certificati per sé stessi o altri componenti della famiglia. Da oggi è possibile anche richiedere online il cambio di residenza.

In particolare, i cittadini maggiorenni registrati nell’anagrafe nazionale possono effettuare le seguenti richieste:

cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune ad un altro sul territorio nazionale o di rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE

cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale

Gli utenti possono chiedere il trasferimento in una nuova abitazione dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi e in un’abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte.

Per l’accesso al portale occorre l’identità digitale (SPID, CIE e CNS). È possibile compilare la richiesta per sé o per i componenti della famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.