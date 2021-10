Certificati gratis su ANPR: ecco come funziona

Da circa sei mesi è online il nuovo portale che permette di accedere all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). A partire dal prossimo 15 novembre, i cittadini italiani potranno utilizzare il servizio per richiedere e scaricare 14 certificati in forma completamente gratuita. La novità è stata annunciata ieri dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.

Certificato gratis su ANPR: istruzioni per l'uso

Al servizio ANPR hanno finora aderito 7.795 comuni per un totale di 66.464.824 cittadini (circa il 98% della popolazione). In base all'ultimo aggiornamento del 29 ottobre mancano altri 80 comuni. Dopo aver aperto il sito all'indirizzo www.anpr.interno.it è necessario cliccare sul link “Servizi al cittadino” in alto a destra. Verranno quindi mostrate le tre modalità di accesso: CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Dopo il login verrà mostrata la scrivania con i servizi attivi. Nella sezione “Visura e autocertificazioni” è possibile visualizzare i dati personali e scaricare alcune autocertificazioni (nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia, residenza, esistenza in vita). A partire dal 15 novembre, i cittadini potranno scaricare i seguenti 14 certificati:

Nascita

Matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Stato civile

Stato di famiglia

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato Libero

Unione Civile

Contratto di convivenza

Da fine giugno è disponibile anche il servizio di rettifica dei dati anagrafici. In futuro verranno aggiunti altri tipi di certificati e saranno disponibili altri servizi, tra cui la procedura per il cambio di residenza. Grazie al portale non si dovrà può andare allo sportello fisico.